Ayuda para los Frutillitas: El CAS convoca a participar de su 2º Correcaminata

14 marzo, 2026 0

Con concentración y largada en la Plaza Islas Malvinas, el Club Amistad y Servicio Fortín Machado programa la realización de la segunda Correcaminata con distancias de 2, 5 y 10 kilómetros, abierta a la comunidad, trotadores, atletas o ciudadanos, prestos a colaborar con el beneficio que la entidad de servicio brindará a los Jardines Comunitarios Frutillitas.

En los estudios de LU 24, el presidente Casista Gustavo Rodera, acompañado por Keila Hastrup, difundieron el evento y afirmaron que “fue programada para el domingo 5 de Abril; los 2K serán de caminata y las otras distancias como carrera”.

En la primera edición del 2025 tuvimos más de cien inscriptos por lo que decidimos instalarla anualmente”, dijo Keila, coordinadora de los juveniles del CAS, y agregó que “el sentido que le hemos dado a la Correcaminata fue elegir la fecha de abril vinculada a Malvinas porque nosotros nacimos como club”.

“Yo arranqué a correr hace unos años con mi mamá, y sometimos a votación la propuesta de hacer la prueba y la sometimos a votación, fue positiva y la pudimos realizar con todo éxito; hay muchos grupos de la ciudad y también estamos llegando a otros partidos como San Cayetano. Hay corredores que lo hacen por grupos y otros a nivel personal, que lo toman como nuevos desafíos”.

“Los primeros cien inscriptos pagos tendrán incluido la remera y el kit y pueden inscribirse consultando a nuestro celular institucional que es el 2983-388818. El costo de la inscripción está fijado en 35 mil pesos para los 5K, 40 mil para los 10K, y 5 mil para los 2K”, dijo la joven.

También pueden hacerlo a través del siguiente link: https://forms.gle/qVFAbPPBJbHt89JK7

Rodera destacó “la tarea loable que hacen los Jardines Frutillitas a quienes destinaremos todo lo recaudado en el evento, como hacemos con las entidades educativas y estamos entusiasmados realmente por esta actividad deportiva que tiene cada vez más adeptos, y por el destino de los fondos que será seguramente una pequeña ayuda que realmente la necesitan”.

“Es un fin de semana complicado porque es el fin de semana largo, pero creemos que vamos a tener un buen éxito, y nosotros como decía Keila tenemos un especial recuerdo porque nacimos en la guerra de Malvinas, por lo que ahí está nuestro reconocimiento para los excombatientes”, concluyó.

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