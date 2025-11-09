Azul: detuvieron al camionero por la muerte del motociclista

Este domingo detuvieron a Miguel José Mele, de 58 años, tras haber encerrado con su camión el día de ayer a un motociclista de 46 años, Diego Maximiliano Marianache, que falleció en el acto tras impactar contra un árbol. La causa está caratulada como homicidio culposo.

Según testigos -y como también se ve en el registro fílmico de una cámara de seguridad de la calle-, el conductor de l

a moto golpeó con su puño uno de los espejos del camión, en una aparente discusión que venían manteniendo mientras circulaban, siendo luego acorralado a gran velocidad contra el cordón hasta chocar con el árbol.

Ante la hipótesis de una falla mecánica, los peritajes realizados establecieron en un informe preliminar que el camión de remolques de Mele no tenía ningún desperfecto.

Otra de las medidas dispuestas es la realización de una autopsia en la morgue de la Policía Científica local para determinar de manera precisa la causa de la muerte de Marianache.

