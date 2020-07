Bahía Blanca: aseguran que era acumuladora compulsiva y el fuego arrasó su casa

Un voraz incendio destruyó el interior de una vivienda ubicada en calle Independencia al 3000, en el barrio 5 de Abril de Bahía Blanca. Las llamas se iniciaron a las 2.30 de la madrugada, cuando en el lugar se encontraba su dueña y otras cinco personas que conviven con ella, entre familiares e “hijos del corazón”, como los describió.

Hasta ahora no se sabe cómo se generó el fuego, que debió ser sofocado por cuatro dotaciones de bomberos de los cuarteles Ingeniero White y Alberdi y 6 de Septiembre, junto con personal de la guarida de Defensa Civil.

Según indicaron los servidores públicos a La Brújula 24, tanto la dueña de la vivienda, Lorena Esterbe, de 49 años, como el resto de las personas que allí se encontraban, incluidas dos adolescentes de 15 años, no sufrieron lesiones. Sin embargo, fueron atendidas por inhalar humo, aunque no necesitaron ser trasladadas a ningún hospital.

La tarea de los bomberos y de Defensa Civil fue bastante compleja, ya que la casa estaba abarrotada de cajas con ropa que, según su propietaria, juntaba para colaborar con distintos comedores comunitarios del sector. Sin embargo, los vecinos que la conocen indicaron que en realidad se trataría de acumuladores compulsivos. Las pérdidas en los tres ambientes de la casa fueron totales.

