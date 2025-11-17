Bahía Blanca: Cerró Yaguar porque los clientes no podían llegar por el estado de la ruta

17 noviembre, 2025 0

A los empleados les avisaron por teléfono que la sucursal dejaba de funcionar, Entre la ruta y la crisis económica, había días que no venía nadie.

El mayorista Yaguar, ubicado sobre Sesquicentenario, cerró de manera repentina sus puertas y dejó sin trabajo a decenas de empleados. la noticia llegó ayer por teléfono: “La empresa tomó la decisión de cerrar la sucursal, y no hay mayor información”.

Los empleados recibieron telegramas de despido y les informaron que las indemnizaciones serían depositadas en las próximas horas, no es una quiebra, están cerrando una sucursal.

Aun así, reconocen que la caída de clientes y de producción se venía profundizando, desde la empresa lo asocian al contexto del país, lo de la ruta es una realidad, es imposible transitar por acá, pero comercialmente la empresa no hizo nada para competir con los otros mayoristas de manera eficiente.

