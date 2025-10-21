Bahía Blanca: Clausuran supermercado por falta de higiene

Un reconocido supermercado del centro de Bahía Blanca fue clausurado por el área de Fiscalización y Bromatología de la Municipalidad local, quienes hallaron excrementos de roedores, alimentos en mal estado y graves falencias de higiene.

La denuncia llegó a través de la línea 0800 Bahía, procediendo así a la inspección del supermercado Carrefour ubicado sobre la calle Brown, y por consiguiente realizando la clausura preventiva del lugar. La investigación se inició tras una queja por galletitas con gorgojos, a partir de esto, los agentes constataron suciedad en las heladeras, pisos y estanterías, además de daños estructurales en el depósito.

El funcionario remarcó que la presencia de roedores representa un riesgo mucho mayor que otros factores. “Es mucho más peligroso el roedor que el gorgojo en una masita. El excremento nos anuncia que hay presencia, y eso ya implica riesgo sanitario”, advirtió. También explicó que el mal olor es uno de los primeros signos que alertan sobre la falta de higiene: “Si ya hay olores, es porque hay alguna mercadería fuera de su aptitud o por plagas. Incluso en la pescadería, si el pescado es fresco y tiene el hielo necesario, no debería oler mal”.

