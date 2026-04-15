Bahía Blanca: concejal libertario sancionado por manejar alcoholizado

15 abril, 2026 8

El concejal de La Libertad Avanza (LLA) en Bahía Blanca, Felipe Ferrández, entregó su licencia de conducir y comenzó a cumplir una inhabilitación que le impide manejar durante seis meses tras haberlo hecho alcoholizado.

La medida se activó luego de que la Justicia rechazara el último intento del edil libertario para evitar la sanción por infringir las normas de tránsito. Posterior al fallo, Fernández se presentó en el Juzgado de Faltas Nº2 y formalizó la entrega del carnet de conductor. El dirigente cumplió con el fallo judicial tras el episodio ocurrido en la Navidad de 2022, cuando aún no ocupaba una banca y manejaba con alcohol en sangre.

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