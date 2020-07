Bahía Blanca continúa en Fase 4 a pesar de la aceleración de casos de coronavirus

7 julio, 2020 Leido: 156

Finalmente el municipio resolvió mantener las actuales condiciones de permisos y restricciones en Bahía Blanca y no solicitar a la Provincia el retroceso de fase para esa ciudad, así lo confirmaron desde la comuna luego de una reunión de gabinete.



Autoridades médicas sugirieron ir a un esquema de mayores restricciones ante la aceleración de casos, pero el intendente Héctor Gay y su gabinete decidieron no establecer cambios, siempre que el sistema hospitalario siga teniendo un alto porcentaje de su capacidad disponible.

De acuerdo con los últimos datos, el porcentaje de camas ocupadas para COVID-19 es del 21,34% y el de respiradores en uso llega al 6,67%.

El secretario de Gabinete, Adrián Jouglard, sostuvo que “las situaciones son dinámicas, el avance de la enfermedad está presente y es cierto que se evaluó pedir retroceder de fases, aunque por el momento vamos a seguir en esta situación y realizar un permanente monitoreo para ver cómo prosigue el aumento de contagios”.

“Es real que la tasa de duplicación de casos bajó, pero aún hay capacidad de respuesta del sistema sanitario y en estos cuatro días de feriados esperamos una disminución de circulación, por lo que decidimos continuar en esta fase”, agregó.

Y dijo que “el aislamiento social no tiene la misma adhesión, por parte de la gente, que tenía al principio y a veces una medida termina provocando mayores perjuicios económicos que los beneficios sanitarios que puede dejar. Creemos que es una herramienta para utilizar en un momento oportuno y que probablemente se tenga que tomar en otra oportunidad”.

Ayer la Gobernación ratificó la fase 4 para ese distrito, pese a que ya se declaró la libre circulación del virus y que entre el viernes y el domingo se registraron 35 positivos. Sumados a los 18 informados anoche, totalizan 53 en cuatro días. Para hoy se esperan los resultados de alrededor de 60 hisopados.

De las tres variables que se analizan para modificar las fases, solo la capacidad hospitalaria le juega a favor a Bahía. Las otras dos están en negativo: existe circulación comunitaria y el tiempo de duplicación de casos es inferior a 15 días (hasta ayer se encontraba en 8 días).

De todos modos, la situación se analiza día a día. La expectativa es que el fin de semana con feriados aquiete el movimiento de personas y contribuya a reducir la transmisión.

Se mantendrá la restricción de circulación entre las 21 y las 6, todos los días. El objetivo es desalentar las reuniones sociales, una de las causas que provocó el crecimiento de contagios, según la Municipalidad, en especial luego del Día del Padre.

Por ahora, no se agregarán otras limitaciones. (La Nueva)

Volver