Bahía Blanca cumple 197 años y se recupera lentamente de la tragedia del 7 de marzo

En el día del 197º Aniversario de Bahía Blanca, el periodista Marcelo Lev trazó un panorama, a través de FM Ilusiones, sobre la actualidad que vive ese municipio sureño, y afirmó que luego de las primeras instancias para atender la emergencia por la tragedia que se llevó 17 vidas el 7 de marzo, ya se planifica la reconstrucción de la ciudad y las localidades aledañas afectadas por la inundación.

“Las obras de a poco comenzaron a hacerse, ya se trabaja en el relleno del Canal Maldonado en cercanías del Parque de Mayo, y también habrá que realizar nuevos puentes sobre el canal, ya que fueron destrozados por el agua, pero eso va a llevar mucho tiempo”, sostuvo y agregó que “la municipalidad continua en distintos barrios rellenando las calles ya que a un mes continúan todavía las tareas con maquinarias y equipos viales.

Sobre algunas informaciones aparecidas en medios nacionales respecto a imágenes sobre donaciones que no llegaron a los damnificados, Lev dijo que “desde el municipio afirmaron en conferencia de prensa que el cien por cien se ha entregado, por lo que puede haber sucedido que eran prendas que no estaban aptas para el uso, no se han visto situaciones respecto a este tema puntual que trascendió en medios nacionales, pero desde los voluntariados y ONG no hubo ninguna denuncia”.

“Hay que tener cuidado con el tema en redes sociales, hay mucha fake news, fotos que no son de Bahía y la gente, en el medio de esa vorágine la gente replica lo falso y se generan ese tipo de comentarios, como cuando decían que había muertos flotando y no sucedió eso, desgraciadamente tenemos diecisiete muertos, y se sigue buscando a la nena que falta encontrar”, concluyó.

