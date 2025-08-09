Bahía Blanca: Debía operarla de hemorroides y le sacó la vesícula. Tendrá que pagar

9 agosto, 2025 0

La Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca acaba de sentenciar a un médico de esa ciudad a pagar un resarcimiento económica por una llamativa falla en una intervención quirúrgica.

Se trata del cirujano Luis Edgardo Caviglia, quien tendrá que abonarle 12 millones de pesos, más intereses, a la paciente G.T.K., a quien debía operar de hemorroides, pero le extirpó la vesícula.

El fallo penal, dictado en noviembre de 2018 por el entonces juez en lo Correccional José Luis Ares, más allá de la sanción por lesiones culposas, también le aplicó al facultativo 2 años de inhabilitación para ejercer su profesión.

La demanda por daños y perjuicios, además del médico, alcanzó a la empresa Sermex, a cargo del hospital Raúl Matera -donde se realizó la operación en 2014- y a la obra social Osecac, así como a las aseguradoras respectivas.

