Bahía Blanca: Grupo de rock pide “la cabeza del presidente colgada en la Plaza Rivadavia”

2 mayo, 2026 5

El pasado miércoles y como cita lanueva.com en su edición digital de este sábado, el local de La Libertad Avanza ubicado en calle Zelarrayán, fue objeto de pintadas sobre la imagen del presidente Javier Milei colocada en un ventanal de la sede, y, según consta en la denuncia realizada por los dirigentes libertarios bahienses, personas no identificadas colocaron un panfleto promocionando un recital del grupo “Chicas Nitro” con la imagen de Milei y la leyenda “queremos la cabeza del presidente de la nación decapitada y colgada en la Plaza Rivadavia”.

Tomando esto como una grave amenaza hacia la investidura del primer mandatario, es que decidieron hacer la denuncia respectiva para que se investigue la autoría del hecho.

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