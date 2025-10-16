Bahia Blanca: Nación le cobra 43 millones por los puentes provisionales tras la inundación

El municipio de Bahia Blanca deberá pagar 43 millones de pesos a Nación por la prestación de los puentes “doble baley” que conectaron la ciudad.

Luego de los destrozos ocasionados por inundación del 7 de marzo en Bahía Blanca que dejó sin conexión al lado sur y norte de la ciudad, el Ejército argentino colocó puentes “doble baley” sobre el canal Maldonado para poder conectar la ciudad hasta concluir las obras.

Lo que comenzó como un préstamo terminó con un valor de 17.670.994,44 pesos por puente durante 3 meses, esto termina con una factura por la suma de 43 millones de pesos por los servicios.

