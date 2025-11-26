Bahía Blanca: Personal médico realizará dos paros. Sólo habrá guardias mínimas

Por falta de resolución por parte del ejecutivo de los reclamos realizados respecto de la jornada laboral del personal profesional de enfermería; el descuento de la contribución solidaria arbitraria a trabajadores sindicalizados, y la falta de resolución favorable respecto a lo discutido sobre bonificaciones, los trabajadores

bahienses representados por la Asociación Sindical de Profesionales de la salud de la provincia de Bahía Blanca realizarán dos medidas de fuerza, este viernes 28, durante 24 horas, y el martes 2 y miércoles 3 de diciembre, durante 48 horas, por lo que el servicio se verá fuertemente restringido.

La decisión se tomó este miércoles durante una asamblea, en forma unánime.

Las guardias solo atenderán emergencias y los servicios esenciales, las salas de internación- funcionarán como un fin de semana en todo el ámbito municipal de salud.

Desde el gremio manifestaron que se encuentran dispuestos a una nueva negociación antes de concretarse las medidas de fuerza.

