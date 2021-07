Bahía Blanca: pide que desentierren a su madre porque no hubo velatorio

Nidia Lago está furiosa y tiene un objetivo. Su mamá, Clementina Ortega, murió el pasado 12 de mayo -complicaciones por el coronavirus- y asegura que la enterraron en el Cementerio Parque de Paz sin su consentimiento. “Quiero ver si es ella la del cajón”, repite con insistencia.



“Yo contraté ese servicio, fui un día antes a hacer los arreglos y me dijeron que mi mamá tenía pagado por mutual la cochería, velatorio y servicio de cajón. De hecho me lo mostraron ahí, el que le correspondía y me dijeron que eso estaba pagado”, sostuvo la mujer en contacto con La Brújula 24.

Y agregó: “Me dijeron que no recomendaban velatorio, que era por 5 personas nada más, y me dieron la otra opción de velar al aire libre en el Parque de Paz. Pero el 13 de mayo llegamos con toda la gente y encuentro las dos coronas arriba de la tierra. La enterraron de madrugada”.

En tal sentido, Lago contó que desde la empresa en cuestión le aseguraron que se había tratado de un error. “Tenía 45 personas acompañándome, me dijeron que fue por protocolo, pero eso no existe”, sostuvo.

“En la mutual les dijeron que Bonacorsi les tiene prohibido hablar conmigo, pero yo no tengo ni miedo ni plata porque yo a mi mamá no la voy a resucitar. El daño psicológico que me causó es tremendo, hace dos meses que no duermo”, añadió.

Desde la empresa de sepelios, en tanto, le explicaron a La Brújula 24 que por protocolo Covid no se pueden realizar velatorios numerosos y que, incluso, de común acuerdo con Nidia Lago se estableció cómo se iba a proceder en este caso.

