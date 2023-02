Bahía Blanca: Robaron vías de ferrocarril valuadas en 2 millones de dólares

7 febrero, 2023

Un total de 3.600 metros de rieles, durmientes y miles de tirafondos, fueron robados del tendido de ferrocarril entre Bahía Blanca y Patagones, además dejó fuera de servicio el ramal. Se estima una pérdida de alrededor de los 2 millones de dólares.

No se tiene registro de un robo de estas características, ya que según dicen los entendidos en el tema, por cada kilómetro de vías se estiman 1700 durmientes colocados, por lo que no se pueden llevar fácilmente, y a los autores del hecho les demando una logística previa y horas de trabajo para concretar el ilícito. No hay testigos de lo sucedido.

Las autoridades del Tren Patagónico realizaron la correspondiente denuncia, y se encuentran abocados a concretar la reposición de lo sustraído. (labrujula.24)

