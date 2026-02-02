Tres Arroyos fue una de las ciudades más calurosas de toda la Argentina

Tres Arroyos fue una de las ciudades más calurosas del país según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este mediodía, el SMN publicó un ranking donde nuestro distrito fue el quinto con más temperatura en todo el territorio nacional.

Ya para las 17 horas, fueron otras las ciudades que formaron parte de los altos registros térmicos, como Bahía Blanca, que se mantuvo primera en el listado por más de 11 horas, seguida por San Carlos de Bolívar, Formosa capital, San Rafael y Posadas.

