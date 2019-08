Baja del IVA a los alimentos: “Es difícil imaginar el efecto en un contexto de crisis” dijo Oosterbaan

Luego de los anuncios realizados desde el gobierno para eliminar el Impuesto al Valor agregado a los productos alimenticios, LU 24 consultó al contador Gustavo Oosterbaan, quien explicó que “es complejo determinar los valores luego de la baja en la alícuota del impuesto en los alimentos, y su precio final dado que también involucra comerciantes y formadores de precios”.



Agregó que “el IVA tiene un impacto recaudatorio muy significativo especialmente en la matriz argentina y es cierto que es uno de los impuestos más extorsivos, que denominamos como un impuesto de carácter regresivo, si bien parece un término muy técnico, se puede explicar de manera sencilla; tiene un impacto muchísimo o mayor en aquellos que menos tienen, tiene un impacto, es progresivo a aquel impuesto en el cual contribuyen los que más tienen como el caso de bienes personales o ganancias, hay que hacer ahí una primera distinción sobre el impacto que tiene el IVA.”

“Atacar y reducir sobre un impacto regresivo es evidentemente positivo, pero es muy difícil imaginar los efectos en un contexto de crisis y al haber salido de una devaluación”.

“En general tendemos a cargar las tintas al Estado, pero esto tiene que ver con otros actores en la cadena de valor como los comerciantes, y los formadores de precios, por lo que llegar a una conclusión única y a rajatabla en este contexto con la volatilidad que hay es bastante difícil pero sí se puede decir que esta medida es positiva si se sigue trabajando y aun profundizando; éste un primer paso, el enorme temor que siempre genera a quien tiene la responsabilidad de decisión es que finalmente no se traslade a precio, sino que se traslade directamente al empresario obteniendo un mayor margen de rentabilidad que es lo que hay que evitar, por lo que hay mecanismos de contralor que están previstos, por lo que hay que salir a controlar, pero es una medida que encierra en sí misma una enorme dificultad por la amplitud que tiene el territorio de la República Argentina”.

“No es una medida aislada”

“La medida que se ha adoptado tiene que ver justamente con atacar este problema, de inflación que estamos teniendo para evitar que ese diferencial del precio del dólar se traduzca en el precio del alimento, allí es donde tiene su mayor valor esta medida que no es aislada, se han tomado varias medidas tendientes a aliviar la posición del bolsillo del contribuyente, pero me parece que son paliativos que no resuelven la cuestión de fondo, sino para superar este primer impacto de la situación de crisis de la devaluación que tuvo Argentina en la semana pasada”, manifestó Oosterbaan.

“Esto no es lineal, ni tampoco que se transfiera el cien por ciento el valor del dólar a los alimentos, por lo que sumado a la medida de congelamiento de los combustibles por noventa días tiene un componente sustancial por el traslado de los alimentos, medida que es deseable que pueda sostenerse en el tiempo, depende de cómo se comporte el mercado; me parece que es una medida que también contribuye a este mismo objetivo; complementadas, las medidas dan un combo para esperar que el impacto sobre precio de alimentos no sea lo que uno supone para esta cuestión”, relató.

“El déficit institucional generó impacto no deseado en el tipo de cambio”

“En estos casos en que atravesamos momentos de crisis, las medidas que tienden a impactar en el bolsillo como el congelamiento del valor de los créditos UVA y lo que se ha determinado en el tema de Ganancias, siempre estas medidas tienden a contribuir también a quienes no se encuentran con empleo en blanco como el aumento en la Asignación Universal, y creo que esta situación la vamos a superar, y tenemos por delante un enorme desafío que es volver a votar e l 27 de Octubre; la comunidad se ha expresado muy claramente pero somos conscientes que tenemos por delante una nueva elección, por lo que no hay que tomar resoluciones precipitadas sobre un resultado que no sucedió; todavía falta la solución y sobre esa base los argentinos tenemos que construir sobre el enorme déficit que tenemos como país que es la institucionalidad, que generó el impacto no deseado en el tipo de cambio”, opinó.

Campaña electoral para Octubre: “Ha sido una muy buena elección la que hemos realizado y creemos poder mejorar”

Respecto a lo que será la campaña electoral para Octubre, y en su condición de candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Oosterbaan expresó: “Tenemos un nuevo desafío por delante en un proceso a Octubre con muy buenas expectativas para seguir trabajando y que se siga trabajando nuestra propuesta; ha sido una muy buena elección, pero creemos que podemos mejorar”, concluyó.