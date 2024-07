Baja en precios de 0 Km: “la gente de a poco se anima” dicen desde Burgwagen

Desde Burgwagen, Sebastián Ajargo opinó a través de LU 24 sobre la baja en el precio de los autos 0 Km., y dijo que “el mismo se debe a que si transformamos el precio a dólares, ha bajado, siempre hablando de dólar blue, el que no se refleja en las listas de precios, ya que anteriormente la fluctuación afectaba a los precios, y hoy no se está tocando el precio en pesos, por lo que tenemos una baja importante”.

“Algo que nos llamó la atención es que empezó a venir un público que antes no nos compraba, antes una familia que tenía un dinero, pero no llegaba a una propiedad lo hacía comprando un coche, pero respecto al 2023, creo que son meses de transición y están apareciendo etapas de transición, con financiaciones en pesos y a tasa cero, por lo que quien tiene un capital más un ahorro se animan”, graficó.

“La gente se acostumbró al producto argentino que era lo que se consumía, como la TAOS o Amarok, pero a partir de marzo agregamos Polo, Virtus, Saveiro, Nivus, empezó a entrar Tiguan o Vento GLI que son productos de alta gama, que son productos mexicanos”, dijo.

“La torta se reparte mucho en lo que es Polo en plan de ahorro, se está empezando a ver Nivus, mucha TAOS, algo de T-Cross, Saveiro que durante casi dos años no hubo stock”, explicó.

“Creo que se perdió esa gimnasia de la familia tipo que cada tres años cambiaba el auto, tuvimos una transición en el medio porque el asalariado estaba complicado pero recién ahora estoy viendo nuevamente a esta gente, a ese tipo de clientes de la financiación, el usado que tiene y algún ahorro se anima a comprar un auto”, concluyó.

