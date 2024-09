Baja visión: convocan a una reunión a pacientes y familiares en la Biblioteca Ilusiones

21 septiembre, 2024 1

Carlos Cuestas, ex – docente, vecino de Tres Arroyos habló a través de LU 24 sobre la convocatoria que lanzó la Biblioteca Ilusiones a quienes padecen baja visión y a sus familiares, en el marco del inicio de una serie de encuentros previstos para brindar asistencia a quienes sufren esa problemática.

“No hay estadísticas actualizadas sobre el número de personas que tienen problemas de baja visión: la última que se hizo hace un tiempo hablaba de más de 800, pero creo que esa cifra seguramente ha aumentado”, manifestó y expresó asimismo que “el Certificado de Discapacidad no lo especifica exactamente y creo que en este momento están tratando de implementar acciones para tener un número más aproximado; este tipo de discapacidad es bastante difícil de sobrellevar para las personas que quedan con baja visión de adultos”.

“Convocamos a un encuentro donde esperamos a la gente que tiene baja visión y sus familiares, para ayudarlos, ya que es muy difícil el desempeño diario, hasta que uno se va acostumbrando, porque tiene una serie de implicancias psicológicas, entonces la propuesta es poder darles charlas con psicólogos y maestros especializados, en una serie de encuentros”, agregó Cuestas.

“Comenzamos el próximo martes a las tres de la tarde. Ya hemos hecho una convocatoria previa a gente que tiene baja visión, y lo hicimos público a través de los medios, porque lamentablemente al no poder desempeñarse con libertad, a la persona de baja visión le implica y necesita mucho la ayuda y el acompañamiento de los familiares”, advirtió.

Sobre su propia experiencia, Cuestas comentó que “yo soy una persona muy conocida por mi tarea docente y me ha pasado que antes, cuando yo andaba bien, no había cuadra que me cruzara con alguien que me saludaba, y ahora no me sucede, no sé si es porque saben de mi problema y cuando lo hacen muchas veces les tengo que preguntar quién es”.

“Uno de mis problemas era que caminaba rápido y ahora tuve que adaptarme a hacerlo lento, me quedó un poco de visión lateral y he notado mucha gente que cuando te ve se acerca para ayudar a cruzar, muchos chicos jóvenes y gente mayor, sobre todo en esa franja etaria”, explicó.

“Otra cosa que hago cuando tengo que cruzar la calle puedo divisar el auto y me guio por el oído pero cuando no logro una de las cosas que hago con el bastón es que lo pongo horizontal para que el conductor lo tenga en cuenta”, sostuvo.

“No he notado que se me haya agudizado el oído”, dijo, y a su vez habló sobre el estado de las veredas “en algunas hay salientes hacia arriba y otras tienen como un escalón hacia abajo y también en las bajadas de garaje que no están pintadas, se te va el pie. Falta mucha señalización para que uno pueda detectarlas”.

“También me pasó que iba caminando, y pude ver a una barra pintada de negro, no señalizada, en esos locales que sacan mesas afuera y de casualidad no me la tragué”, reclamó, para generar conciencia sobre los problemas que atraviesan en ese sentido.

Finalmente, Cuestas reiteró la invitación para el martes a las tres de la tarde, hay que entrar donde está la Biblioteca José Ingenieros, no ingresar, sino seguir de largo hacia adentro y ahí está la Biblioteca Ilusiones”.

Volver