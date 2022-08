Bajaron los cuadros de los comisionados en el Palacio Municipal

11 agosto, 2022 Leido: 416

Este jueves se realizó el acto en el cual los cuadros de los comisionados, quienes se desempeñaron como jefes comunales locales durante las dictaduras militares, fueron desplazados del lugar que ocupaban en la planta alta del Palacio Municipal, donde funciona el Concejo Deliberante.

Al inicio, Kevin Monrroy, quien estuvo a cargo de la conducción del acto, nombró a las agrupaciones y organizaciones que adhirieron y apoyaron el retiro de cuadros: Suteba, La Cámpora, Juventud Peronista, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Red por la Identidad, Movimiento Mayo Tres Arroyos, Frente Peronista de las localidades y Frente Popular Claromecó.

Algunas de estas entidades, no pudieron estar presentes por lo que enviaron un mensaje.

Desde la Comisión de Trabajo y Consenso, el ex Centro Clandestino de Tortura y Exterminio Club Atlético, expresaron: “Nos hacemos presente, adherimos y abrazamos la lucha que llevan ustedes a cabo, por la memoria de nuestra historia”.

Delia Barrera, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Extermino Club Atlético, sostuvo: “Quiero hacer llegar, como sobreviviente de la última dictadura, la que me privó de parte de mi vida, la que me quitó un ser que amaba, la que nos dejó con miles de ausentes, pero que no nos quebró, mi adhesión a este acto. Así como Néstor bajó los cuadros, nosotros debemos seguir su ejemplo y bajar a quienes fueron parte del peor genocidio que vivió la Argentina”.

El concejal del Frente de Todos, Juan Eduardo Gutiérrez, envió el siguiente mensaje: “Quiero demostrar mi adhesión al compañero Martín Garate, presidente de este honorable cuerpo, por este valiente gesto lleno de compromiso, por motivos laborales no he podido estar presente, pero envío mis más sinceros respetos”.

El referente de la zona sexta, de UPCN BA, Daniel Burchkardt Tres Arroyos, dijo: “por razones laborales no podré acompañarlos, pero no quiero dejar de agradecer que me hayan invitado a tan importante reivindicación de la memoria que es parte de la historia, historia que he vivido y he sido parte”.

La Red por la Identidad de Tres Arroyos Abuelas de Plaza de Mayo manifestó, a través de un comunicado, su adhesión al retiro de cuadros a los comisionados locales de la dictadura, “en sintonía con la histórica bajada de Néstor Kirchner de los presidentes de facto como un acto simbólico que apuesta a una democracia donde los derechos humanos sean una bandera del pueblo argentino”.

Concluidos los mensajes, Pablo Robledo de la Juventud Peronista, indicó que “somos agradecidos porque gracias los que lucharon y dieron su vida en los gobiernos de facto, gracias a esos jóvenes valientes que tenían como prioridad sus convicciones, incluso encima de sus propias vidas, gracias a ellos podemos participar, opinar y militar, y lo vamos a seguir haciendo, porque la juventud habla, grita y busca ser escuchada”.

“Los jóvenes estamos llenos de esperanza, creemos y militamos por un país mejor, como lo hacían los jóvenes de aquella época que fueron detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos, solo por creer en sus ideales”, agregó.

“Desde la Juventud Peronista, siempre militaremos por la memoria, la verdad y la justicia, con un grito como bandera: nunca más”, concluyó.

Finalmente, tuvo la palabra el presidente del Concejo Deliberante, Martín Garate, quien expresó: “No ha sido fácil llegar hasta acá, los que transitamos por este Concejo sabemos que llegar a esta decisión no fue fácil. Con asombro, o no tanto, creo que siguen existiendo en esta sociedad, algunos sectores que quieren negar nuestra historia”.

“Me da mucha bronca cuando escucho a algún concejal decir ¿por qué les gusta a ustedes hablar de las cosas tristes de la historia?, como si esto quisieran borrarlo, como si nunca existió, como si los desaparecidos son un número que no está”, agregó.

Para concluir explicó que los cuadros que se van a descolgar “son parte del patrimonio físico e histórico del municipio, por lo cual serán reubicados en otro lugar, pero está claro que no pueden compartir los mismos lugares de aquellos intendentes que fueron electos por la voluntad popular”.

A continuación, se procedió a descolgar los cuadros: Facundo Elgart retiró el de Juan Guillamón; Diego Slagter descolgó el de Domingo Carricart; Sebastián Ramírez el de Pedro Aguirre; María Paz López el de Julio O’lery; Pablo Robledo el de Anuncio Diez Balbuena; Andrea Montenegro el de Oriente Calabrese; Juan Laporte el de Carlos De Leo; y Martín Garate, junto a Tatiana Lescano el de Néstor Borioni.

Volver