Bajó el promedio de contagios diarios de coronavirus en la Sexta Sección

14 febrero, 2021 Leido: 68

Un informe muestra que en lo que va de febrero el promedio de contagios diarios de coronavirus bajó a 124,5 en la Sexta Sección, por supuesto entre la que se cuenta Tres Arroyos, arribando así a la menor cifra registrada en esta zona desde agosto de 2020.

Esta fuerte tendencia a la baja de nuevos casos ya se había empezado a notar entre el 15 y el 20 de enero.



Sin embargo, no alcanzó para contrarrestar la enorme cantidad de contagios que se habían registrado en las semanas anteriores; de esta forma, el primer mes del año culminó con 8.171 casos totales, la cifra más alta desde que se inició la pandemia.

Febrero, en cambio, se perfila hasta ahora como el mejor de los últimos seis meses. Hasta el viernes -día en que se cerró este informe estadístico-, la cifra total de casos era de 1.494.

De continuar esta tendencia, para el domingo 28 se habrán contabilizado menos de 3.500 casos totales, una marca que no se lograba desde agosto pasado. De hecho, los mejores registros hasta el momento habían sido los de septiembre y diciembre de 2020, con 4.300 y 4.434 contagios, respectivamente.

El número total de contagios en la zona desde que se inició la pandemia, en marzo del año pasado, es de 33.801 (al último viernes), de los cuales el 4,12% se encuentra activo (1.392).

Entre los distritos que más casos tuvieron este mes aparecen Bahía Blanca, con 550; Coronel Suárez, con 124; y Tres Arroyos, con 101.

El resto no llegó a los 100 y uno, Pellegrini, ni siquiera llegó a 10 (registró sólo 2).

Menos casos activos

Otro dato relevante es la cantidad de casos activos: en los 22 distritos de la Sexta Sección hay 1.392. En promedio, son algo más de 63 por partido.

Sólo Bahía Blanca tiene más de 100 habitantes padeciendo la enfermedad en este momento. Eran 593 al cierre de este informe, cifra que viene descendiendo en forma sostenida desde el 16 de enero, cuando llegó a 1.337.

El distrito había comenzado febrero con 978 casos activos; de allí en más, sólo un día registró más de 100 contagiados en una jornada (112, el 1 del mes).

En lo que va de febrero el promedio de nuevos contagios diarios fue de 54, mientras que el de recuperados fue de 88 por jornada.

Las víctimas fatales de COVID-19 en la zona suman hasta el momento 813.

En el resto de la zona los partidos con más casos activos son Salliqueló, con 93; Coronel Suárez, con 85; Tres Arroyos, con 65 (a la publicación de este informe por La Nueva; hoy domingo ese número desciende a 43), y Coronel Rosales, con 62 (en todos los casos, según datos de anteayer).

En la otra punta de la tabla aparece una peculiaridad que no se veía hace meses: Pellegrini, con ningún caso activo al último viernes. El día anterior -el jueves 11- se dio el alta al último paciente recuperado sin que se registraran nuevos contagios.

También es buena la situación de Laprida, que al cierre de este informe tenía 6 casos activos; Tres Lomas, con 9; Coronel Pringles, con 11; Villarino, con 18; y Coronel Dorrego y Adolfo Alsina, con 22.

