Balance comercial positivo en Las 4 Estaciones

25 diciembre, 2019 Leido: 25

El titular del comercio Las 4 Estaciones, Darío Fernández, consideró esta mañana que el nivel de ventas superó las expectativas comerciales que se tenían.

“Creo que se cierra un Papá Noel bueno con respecto a las perspectivas que se tenían. El año fue muy difícil. Comercialmente veníamos no muy bien de movimiento, pero por suerte con más austeridad o no, se llegó a más lugares”, indicó.

Fernández, mencionó que no fueron valores muy altos, “creo que la realidad daba para eso, hay una media de juguetes que es la que más movió. Hay una amplia gama de juguetes; a partir de 9 a 10 años se complica, porque no hay juguetes tradicionales, sino más algo electrónico y en precio se complica más, pero hasta los 8 años hay variedad de precios”, señaló.

Anticipó que si bien resta la venta de reyes “se va dando hace años, más importancia a los regalos de Papá Noel. Si bien no pasa desapercibido la movida más importante es para navidad”.

Agregó que las importantes promociones y descuentos que ofrecían los distintos bancos y tarjetas de crédito “ayudaron mucho a que la gente se animara a gastar un poco más”, dijo.

