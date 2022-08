Balance positivo del titular del Ente Vial sobre el nuevo camino

El titular del Ente Vial Descentralizado, Martín Maldonado, compartió su balance sobre la obra del camino alternativo a la Escuela Agropecuaria y la Chacra de Barrow. Tras reiterar su agradecimiento a la gestión del diputado Carlos “Cuto” Moreno y el apoyo financiero de la Provincia, con el compromiso del ministro de Desarrollo Agrario, el funcionario destacó que “hubo una decisión política del intendente Carlos Sánchez de llevar a cabo este proyecto”.

También puso énfasis en el hecho de que se acercaran los funcionarios provinciales a Tres Arroyos, con quienes se firmó el convenio para iluminar el acceso a la escuela y a la Chacra. “Quedamos en contacto con el jefe de Gabinete y la secretaria del ministro, y si bien no hay un proyecto puntual, vamos a seguir conversando sobre todo en algo que ya se presentó, que tiene que ver con puentes”, completó Maldonado.

Con respecto al mantenimiento del camino inaugurado ayer, indicó que “ya hemos visto algunos comportamientos, tuvimos dos lluvias no muy grandes pero que van marcando si se junta o no agua, y con el tránsito que tenga veremos cómo se hará el mantenimiento. Por el momento está previsto que sea el normal, que requiera cada época del año”.

