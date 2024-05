Balbuena: “El vecinalismo entregó la Municipalidad en orden y los números lo demuestran”

28 mayo, 2024

“Creemos que hay una entrega de la Municipalidad en orden al nuevo gobierno y los números lo demuestran”, afirmó Federico Balbuena, presidente del Movimiento Vecinal, partido que gobernó hasta el 10 de diciembre último.

En diálogo con LU 24, comentó que, junto a los concejales, trabajan en el análisis de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023.

“En los últimos dos años la oposición, tanto Juntos como el peronismo, no acompañó, votando en contra por cuestiones que para nosotros no tenían fundamento técnico y luego el Tribunal de Cuentas las terminó aprobando sin ningún tipo de observación ni llamado de atención hacia el Departamento Ejecutivo”, expresó.

“Este año estamos en la misma situación y el vecinalismo la va a aprobar porque, al margen de la ejecución propiamente dicha, creemos que hay una entrega de la Municipalidad en orden al nuevo gobierno y los números lo demuestran”, subrayó.

“Ahora, si desde el punto de vista político no la quieren aprobar, como lo vienen haciendo, no tengo nada que objetar en lo personal, pero no tiene fundamento técnico”, acentuó.

Asamblea

El Movimiento Vecinal realizó este lunes la Asamblea General Ordinaria en su sede de calle Dorrego 181. Balbuena informó que “por unanimidad se aprobó la memoria y balance de 2023”.

“Estuvimos charlando muy amenamente con afiliados y simpatizantes del partido”, agregó.

Asimismo, contó que se constituyen comisiones para trabajar en distintas temáticas como las ya conformadas de Hacienda y Salud y Acción Social.

