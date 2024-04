Balbuena: “Garate hace uso político y siembra terror con el CRESTA, pero le falta gestión”

“El intendente está haciendo uso político y siembra terror ante la sociedad con que el CRESTA está en riesgo”, sentenció el presidente del Movimiento Vecinal, Federico Balbuena, quien salió al cruce de las recientes declaraciones del jefe comunal tras la intimación de Telefónica para que se desaloje el edificio donde funciona el Centro de Estudios. En ese sentido, aseguró que “hace falta gestión”.

“El intendente Sánchez, luego de la derrota y de forma colaborativa, abrió la totalidad de la Municipalidad para poner en conocimiento y a los funcionarios a disposición y se brindó todo tipo de información. Por suerte está documentada”.

“En la página 25 se hace un detallado análisis y se informa que en el 2018 se venció el comodato, pero el Intendente, la Secretaría de Hacienda y la dirección del CRESTA siguieron gestionando: se intercambió por el pago de tasas por las antenas que tiene Telefónica en el partido de Tres Arroyos y el edificio siguió funcionando hasta ahora normalmente. Está hecho en forma tácita y no hubo ninguna intimación. Esta situación fue debidamente informada en diciembre. Si en cinco meses el Intendente no gestionó, pasa a ser responsabilidad de él, no vengamos a hacer conferencias de prensa declamando que interesa la educación”, disparó.

Además, criticó que “el Polo Educativo se encuentra abandonado. Da lástima, los yuyos están por las ventanas y de eso al vandalismo debe faltar poco”.

Asimismo, recordó que Sánchez proyectó la construcción a futuro de un edificio para el CRESTA y una escuela Secundaria en el predio.

“Números equilibrados”

Por otra parte, Balbuena remarcó que el vecinalismo dejó “los número equilibrados” en contrapartida con el “municipio desordenado y caótico” planteado por Garate.

“Cuestionó e hizo una conferencia de prensa sobre el tema de los números municipales hablando de que había un déficit tremendo. Gracias a Dios las cosas caen por su propio peso. Ahora se acaba de elevar la Rendición de Cuentas del año 2023 donde la Administración Central dio un superávit de $75.200.000, la Dirección de Vialidad Rural de $10.000.000 y Claromecó de $7.600.000. Lo que arrojó un resultado negativo fue el Hospital que dio un déficit de $339.000.000”, sostuvo.

“Si uno escucha las conferencias de prensa que hizo, más el discurso de la apertura de sesiones, encontró un municipio totalmente endeudado y caótico, pero los papeles demuestran que no es así: el Movimiento Vecinal lo entregó en funcionamiento, en orden y con números equilibrados”, concluyó.

