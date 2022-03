Balcarce: el intendente denuncia que se hacen pasar por él a través de WhatsApp

22 marzo, 2022 Leido: 109

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, salió a aclarar este martes que no cambió su número de teléfono y denunció nuevamente que desconocidos están tratando de realizar estafas utilizando su identidad a través de mensajes de WhatsApp.



“Aclaro una vez más que no cambié mi número de teléfono. Nuevamente están tratando de realizar estafas mediante mensajes de WhatsApp de un teléfono que no siquiera tiene característica de nuestra ciudad”, advirtió el jefe comunal a través de su cuenta de Facebook.

El intendente ya había advertido una situación similar a principios de enero y en esa ocasión les pidió a los vecinos de la ciudad que le hicieran saber si habían recibido un mensaje de este tipo.

“Por favor, no caigan en trampas”, insistió hoy Reino. Y agregó: “No cambie mi número y tampoco pienso hacerlo. Estamos yendo a realizar la denuncia correspondiente para que caigan los delincuentes que se dedican a esto”, agregó.

Fuente y foto: Dib

Volver