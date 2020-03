Balcarce: paciente con dificultad respiratoria fue abordado por protocolo como “caso sospechoso”

Desde la Dirección del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” de Balcarce se informó que un paciente con cuadro respiratorio motivó que se aplique el protocolo y se tomen todos los recaudos en el centro asistencial a partir de la definición de “caso sospechoso”.

Se trata de un hombre que no estuvo en ningún país con elevado tránsito del coronavirus. Fue internado ayer en el sector de Emergencias y transcurrió la noche en Clínica Médica.

Al no tener antecedentes de patología de base previa, el cuadro fue abordado por protocolo como “caso sospechoso”. No obstante, en esta jornada al presentar compromiso pulmonar se lo sometió a la Unidad de Terapia Intensiva. Está siendo controlado, aunque cabe remarcar que su situación es estable y no se encuentra entubado ni con asistencia respiratoria mecánica. Además, no corre riesgo de vida por el momento.

Se efectuaron los hisopados y se remitieron al Instituto Malbrán, desde donde se aguardarán los resultados en los próximos días.

