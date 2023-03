Baldini: “Copetonas está conmocionada por el jefe policial preso”

19 marzo, 2023

El delegado municipal en Copetonas, Sergio Baldini, se mostró impactado por la aprehensión del jefe del Destacamento Policial de la localidad, Sergio Mosqueira, quien publicó para su venta en una red social una sopladora robada a un productor de la zona.

El funcionario aseguró que la comunidad está conmocionada por el hecho, pero destacó “el trabajo que se realizó desde lo institucional, el secretario de Seguridad, el fiscal y el cuerpo de Policía, que hizo lo necesario para separar al funcionario policial y ponerlo a disposición de la justicia”.

Baldini reconoció que en ese aspecto “hay un sistema que funcionó, y que permitirá que se siga investigando para ver si esto tiene otras derivaciones o, como esperamos, es un hecho aislado pero que de ninguna manera hay que minimizar”.

“Con Mosqueira teníamos un vínculo de trabajo institucional, el que hay entre autoridades de una localidad. Su lugar de residencia es Punta Alta, donde hallaron los objetos robados, y venía los fines de semana, no todos, rotaba con la gente de Reta. Fue precisamente el durante la tarde que nos cruzamos algunos audios por lo que tiene que ver con la dinámica del pueblo, y a dos o tres horas de eso me entero de lo sucedido, que fue un mazazo”, sostuvo el delegado.

“Había tenido conocimiento que había desaparecido la sopladora, pero no sabía bien si era como las que se usan para las máquinas cosechadoras o la de un jardinero para correr hojas”, admitió el funcionario.

Para tranquilidad de los vecinos de la localidad, destacó que “estamos trabajando para armar un anillo de seguridad con cámaras. Estamos en el proceso previo a la instalación, viendo dónde se deberían colocar las mismas, que serán monitoreadas desde Tres Arroyos. Incluso el propio Mosqueira había dado su opinión sobre el tema. Vamos a contar en principio con cinco cámaras”.

El comunicado

Baldini ya había difundido ayer un comunicado, en el perfil de Facebook de la Delegación de Copetonas, respecto de lo ocurrido con Mosqueira.

“Frente a los hechos que ya son de público conocimiento, de actos graves de corrupción detectados, de un integrante de nuestro destacamento de Policía, queremos emitir el siguiente comunicado:

Nuestro más firme repudio a la o las personas que intervinieron, entendiendo que hemos sido defraudados por los mismos, de un modo que para nosotros es intolerable, entendiendo que en pleno uso de funciones tan importantes, como lo es la seguridad de nuestros vecinos, potencia sin lugar a dudas la gravedad de los hechos.

Por otro lado, destacar el actuar de nuestros funcionarios, secretario de seguridad, fiscal y la misma Policía, que, como institución, dio respuesta inmediata, separando al oficial en cuestión y poniéndolo a disposición de la justicia, y seguramente iniciando un proceso de investigación para detectar, si la hubiera, otras derivaciones u otros implicados.

Por último y ya a modo personal, quisiera compartir una reflexión. Esta función, para la que me he comprometido a dar lo mejor de mí, me pone algunas veces en situaciones difíciles de resolver y de comprender, en este caso, que un funcionario, con el que me ha tocado trabajar en diferentes circunstancias, sea sospechoso de tamaño delito, me coloca en una posición incómoda y de extrema bronca, recibiendo un mazazo en la cabeza del lugar que menos me lo esperaba, no obstante esto, tengo la plena convicción de que quiero lo mejor para mis vecinos, y de hecho no voy a bajar la guardia y seguiré trabajando para dar lo mejor desde esta función, que como siempre debemos estar unidos y en este caso, atentos más que nunca, para que logremos hacer de nuestro pueblo, el mejor lugar para vivir”, finaliza el texto, que firma el propio Baldini.

