Balneario Orense y un balance de temporada positivo

5 marzo, 2021 Leido: 1

Comenzado marzo, y ya en la recta final para la finalización de la temporada de verano, Eduardo Pecker, el delegado de la localidad de Orense, realizó un balance de lo que fue y es la temporada en el balneario.

“Indudablemente tuvimos una afluencia importante de turistas hasta el 28 de febrero” indicó Pecker y añadió “el tiempo hoy no nos está acompañando para nada” considerando que el clima de los últimos días no ha sido el más propicio para disfrutar de la playa, y además el comienzo de clases ha generado que muchos turistas volvieran a sus lugares de origen.

De todas formas, sostuvo “el balance es positivo”. En ese sentido, expresó “yo creo que la gente estuvo conforme con el balneario, prolijo, con la atención de guardavidas, la policía, la unidad sanitaria cubierta también por el médico y la enfermera” y añadió “siempre algunas fallas tenemos, pero como todo el mundo”.

En cuanto a los últimos días de temporada mencionó que no han cerrado todos los comercios ya que “todavía la cerrada no se cerró, cierra el 21 de marzo”.

Considerando el contexto de pandemia, y la búsqueda de lugares tranquilos y naturales para vivir, mucha gente se ha decidido por mudarse a balnearios del estilo de Orense, como sucedió en Claromecó, y en ese sentido, el delegado comentó que “hubo consultas, gente que quería ver algún terrenito o alguna casa si se vendía, con la promesa de volver, porque el que ya vino le gusto el balneario, la tranquilidad, tenemos la suerte de tener un balneario que la gente se puede distanciar mucho, así que bueno en líneas generales la gente se fue muy conforme”.

“Las ganas de seguir trabajando, las tengo”

Consultado por los trascendidos de que terminada la temporada renunciaría a su cargo de Delegado de Orense, Pecker sostuvo “he escuchado un trascendido, pero de mi parte no he manifestado nada”. Y con respecto a ello, manifestó con firmeza “las ganas de seguir trabajando las tengo y lo voy a seguir haciendo”, resaltando para finalizar, que los trascendidos no han surgido de su parte.

