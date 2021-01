Balneario Walter’s cumple 45 años en Reta

23 enero, 2021 Leido: 1072

Un día caluroso como hoy, pero hace 45 años, comenzó a funcionar el parador Walter’s en Reta. Un emprendimiento familiar que perdura en el tiempo a cargo de la familia Pereyra.

Celia, la encargada del lugar dialogó con LU24 esta mañana para comentar cómo fueron sus comienzos y cómo se está desarrollando la temporada.



Los proveedores dejaban la mercadería en el médano, y Celia, transportaba los cajones de bebidas, y las barras de hielo, para abastecer a la gente en la playa. “Tenemos clientes desde aquella época” destacó la comerciante.

Entre anécdotas de la época, que sueña con algún día poder plasmarlas en un libro, contó: “venían y me dejaban un bebe y los papás disfrutando del agua y yo los cuidaba, he cambiado pañales de bebés que hoy vienen con sus hijos”, resaltando la familiaridad que se brinda en el lugar, y la confianza de los clientes de toda una vida.

“Espero que esto siga así, a ver si logro los 50 años frente al mar” manifestó la esposa del famoso guardavida de la localidad, Walter Pereyra. Y comentó “a veces nos enojamos, con fulano o con mengano, pero esto tiene que cambiar, no es el Reta de hace 45 años, este año nos superó todo”, refiriéndose a la capacidad del balneario ante la llegada de gran cantidad de turistas y la preparación de la villa en cuanto a la infraestructura para recibir tanta gente.

A pesar de que “fue un año difícil, la pandemia nos mató a todo, fue todo novedoso”, según indicó Celia, sostuvo que “es impresionante la cantidad de gente” que han recibido en su balneario particularmente, y en general en Reta, “es algo increíble, la albufera llena, los estacionamientos llenos, están tomando distancias algunos, otros no tanto, pero la playa está cubierta toda”.

En ese sentido, explicó que “había mucha gente que viajaba afuera y vinieron acá” seguramente buscando la tranquilidad y la expansión de las playas tresarroyenses. “Nosotros estamos verdes todavía” considerando que la gente pretende ciertas novedades, y servicios que están acostumbrados en otros destinos turísticos que reciben mayor afluencia de turistas con normalidad, dijo para finalizar.

