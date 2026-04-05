Balneario Walter´s de Reta: piden que arreglen las calles de acceso al lugar como lo hacen en otros paradores (audio-videos)

5 abril, 2026 0

Propietarios del Balneario Walter´s de Reta exigen respuesta municipal a su pedido de arreglo de calles de acceso al predio del parador, tal como lo hacen en otros.

Luego de las lluvias es imposible transitar por las calles que llevan al comercio, y aún siguen inundadas, Maricel Pereyra dijo que hizo un pedido a la Delegación hace más de dos semanas y aguarda una solución rápida ya que el estado de imposible circulación perjudica su desempeño laboral y comercial.

En su informe argumentó que tras la crecida del mar hubo reparaciones en otros lugares, por lo tanto, exigen las mismas soluciones para su parador.

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