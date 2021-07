Balneario Walter´s: Maricel Pereyra y su abogada explicaron la situación a los concejales

Como estaba previsto, en la reunión del día de hoy de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante, participaron, además de los representantes de los distintos bloques, Maricel Pereyra, en representación del Parador Walter’s, y su abogada Elisa Hospitaleche.

Esta reunión, que estaba pautada luego de que se haya concretado la semana pasada una reunión entre el Intendente Sánchez y Maricel Pereyra, en la que se establecieron ciertas posibilidades de la continuidad por un año en la concesión. Además, horas más tarde de aquella reunión el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Agustín López Cóppola, ordenó a la Municipalidad de Tres Arroyos que por el momento y hasta tanto sea resuelta la medida cautelar peticionada, se abstenga de ejecutar el decreto.

Luego de la reunión con los concejales, Maricel Pereyra comentó en LU24 que “la doctora Hospitaleche planteo los detalles de la cautelar, y yo exprese en cuanto la situación del Balneario de que tenemos toda la intensión de hacer la obra que prometimos, y ajustarnos a lo que nos pidan”. En ese sentido, explicó que presentó ante los ediles de los distintos bloques fotos del estado de la calle 50, lo cual asegura que ha sido la principal dificultad para hacer posible la ejecución de la obra.

Asimismo, la hija de Walter y Celia Pereyra, explicó que “durante la pandemia se presentó una nota pidiendo la reformulación del proyecto para que fuera más accesible, no solamente nosotros estábamos incumpliendo, sino también el municipio al no tener la calle de acceso en condiciones, pero nunca tuvimos respuesta de eso”. Es por ello, que además comentó que habría poca claridad del proyecto a ejecutar, por lo que sostuvo “espero que en algún momento llegue algo que nos diga que es lo que tenemos que hacer” y agregó “queremos que sea algo bien fundamentado y que se pueda cumplir”.

En cuanto a la reformulación del proyecto mencionada, detalló que “el balneario está hecho sobre pilares sobre la calle de tosca, a diferencia de otros balnearios que están sobre la arena, por ello pedíamos una reformulación en lo que respecta a la utilización de los pilares, no del resto del edificio, pero nunca tuvimos respuesta en cuanto a eso tampoco”.

Por su parte, la Dra. Hospitaleche aseguró “mi función es exclusivamente jurídica, planteamos en el juzgado contencioso administrativo, un pedido de anulación del decreto 1346/21 que dispone el cese de la concesión y da por finalizado el contrato”. Además, indicó que “siempre nos notificaron la parte resolutiva del decreto, no los fundamentos, nos pidieron el pago de un canon para acceder al decreto completo, en ese sentido planteo la anulación del acto y la prohibición de innovar”. Para finalizar, la abogada representante del Parador Walter’s dijo “el juez ordenó una precautelar mientras el municipio brinda información sobre el alcance del decreto, el contenido y también documentación que hace a expedientes, como el contrato de concesión, y unas notas que han sido elevadas”.

