Balneario Walter`s y una excepcional demanda: tiene todas las carpas completas

29 enero, 2022 Leido: 65

Reta atraviesa una gran temporada estival, y según una prestadora de servicios histórica del lugar, Celia Piacquadío -de Balneario Walter`s- aseguró que “este verano explotó, vemos mucha más gente que otros años y mucha que viene por primera vez además”.



La familia Piacquadío-Pereyra lleva 45 años en la localidad, brindando servicios que arrancan muy temprano con el desayuno y finalizan cuando el último turista finaliza su plato bien entrada la noche. “Hoy la gente es más exigente; lo primero que nos piden es la clave de wi fi, y preguntan también si hay señal en la carpa. Pero la verdad es que todos vivimos con el telefonito en la mano, yo también lo hago”, admitió Celia.

“Como lamentablemente el topador se fue antes, no pude agregar más carpas, pero si hubiera llegado a 60 las completaba, tengo 40 llenas. No se puede creer. Pero tiene que ser así, son muchos los años que hace que trabajamos y la gente ya nos conoce, y el que no, recibe la recomendación de boca en boca”, completó.

Entre otras propuestas, Walter’s ofrece esta temporada un cuidado menú para celíacos, que prepara especialmente Maricel Pereyra Piacquadío. “Ella amasa pizzas y panes y se las sacan de las manos. Y es una forma de sumar, porque es importante cuidar la salud de quienes nos visitan. Y además hay mucha gente con discapacidad, así que tenemos la silla anfibia y colaboramos con la bajada a la playa”, aseguró.

“Estamos recibiendo turistas de todos lados, de Tierra del Fuego, La Pampa, Río Negro, Misiones, San Juan, Mendoza, Córdoba, de todos lados”, concluyó.

