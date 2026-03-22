Baltasar Garzón, homenajeado en la APDH con un premio diseñado por el tresarroyense Perico Medina

22 marzo, 2026 54

En el marco de la programación a nivel nacional por los 50 años del Golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos entregó este domingo el premio Alberto Pedroncini 2026 al ex juez Baltasar Garzón.

La estatuilla fue diseñada por el artesano tresarroyense Pedro Medina, quien estuvo presente, acompañado por integrantes del organismo junto al Dr. Francisco Torremare.

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