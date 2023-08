Banca Ciudadana: Alí nuevamente reclamó el resguardo costero en Reta

3 agosto, 2023

El Dr. Raúl Alí expuso ante los concejales y sostuvo que el municipio fue pionero en obtener estudios sobre el litoral costero, y que a partir de los estudios encarados por el Dr. Federico Isla se han generado diferentes situaciones, en las que no se han cumplido las recomendaciones y se ha hecho lo contrario.

“Es importante que las áreas municipales cumplan lo que tengan que cumplir, y no se han resuelto los problemas del sector costero, y creo que para esta temporada sería muy bueno pensar en lo que no se debe hacer, para recomponer el medio en cosas que han sucedido en Reta y en todo el frente costero de 80 km”.

Con la ayuda de diapositivas, Alí realizó un recorrido por Reta, y solicitó impedir los errores, que no se toquen más las bajadas para estacionamiento y acampes y se cumplan con las ordenanzas y que “sería importante que los precandidatos a intendente también dijeran que van a hacer respecto a esta problemática costera”.

“Hay un estudio que no habla solamente de las playas sino de los pueblos costeros y hay un plan estratégico muy bueno al menos en Reta, y de los cuatro puntos se han cumplido tres; si caminamos Reta tenemos unos 4000 metros de franja costera, con zonas diferentes absolutamente como la albufera y cada uno de esos sectores tienen problemáticas similares pero bastantes características comunes” dijo y habló sobre los dos niveles de desagües pluviales que divide la calle 48 hacia uno y otro lado.

“No se debe poner tosca en el frente costero”, sostuvo, y reiteró que el consejo es no intervenir el médano.

“La naturaleza está reparando las macanas que hace el hombre sola, dejémosla esta temporada hacerlo”, graficó.

