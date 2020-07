Banca Ciudadana: Di Rocco volvió a desafiar “en la calle” a Sánchez

El renunciante presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Rodolfo Saibene de Tres Arroyos, Roque “Quito” Di Rocco, usó la Banca Ciudadana del Concejo Deliberante, para exponer durante diez minutos sobre el incidente que según ya había manifestado ante los medios de comunicación mantuvo con el intendente, que no lo recibió cuando pretendió explicar sobre la necesidad de contar nuevamente con los servicios que brinda la entidad a los Adultos Mayores.

Di Rocco agradeció a los concejales “por permitir expresar mis inquietudes ante ustedes”, y seguidamente sostuvo que “el problema que tuvimos con el intendente proviene de hace más de un mes y medio, cuando intento hablar con él como presidente del Centro de Jubilados, y nunca me atendió, intenté hablar con el Dr. Guerra y apenas pude cambiar palabras cuando lo intercepté en una de las oficinas de los concejales”.

“Levanté un acta con escribano donde consta que Sánchez dice que no me va a atender nunca; creo que el intendente tiene un problema conmigo, pero que lo tenemos que resolver en la calle; hace 16 años que pretende ser el dueño de Tres Arroyos pero tiene que estar a disposición de las instituciones, creo que ni siquiera conoce lo que hace la institución con los jubilados”, dijo.

“Tenemos una cuota anual de 400 pesos por año, podóloga gratis, peluquera por 350 pesos, hoy hay 13 talleres desde mi gestión. Hoy hacer gimnasia cuesta entre 800 o 900 pesos, y por 200 tienen acceso a todos los talleres”.

“Esto es un tema de salud, no un tema de capricho: el capricho era del intendente de no atenderme, yo les quiero decir que cuando lleguen a viejos se van a dar cuenta, creo que tenían miedo que los viejos salgan igual e iban a provocar contagios, los viejos salen igual porque reaccionan de otra manera ante este tipo de cosas, hay que cuidarles la salud mental, porque la gente tenía miedo, pero parece que los viejos somos material de descarte, pero quienes estamos en instituciones seguimos siendo útiles a la sociedad y lo seremos hasta que nos vayamos”, acotó.

“No le da derecho al intendente actuar de esa forma, parece que se olvidó de las obligaciones que tiene que tener con los ciudadanos, a los viejos no se los tiene en cuenta, cuando lleguen a viejos se van a dar cuenta, hay gente abandonada por la familia que tiene el entretenimiento yendo al Centro”, explicó.

“Yo renuncio para no tener un problema porque parece que el problema es con Quito Di Rocco, no con el Centro, nunca hemos recibido un peso de nadie, salvo un aire acondicionado que llevo el amigo Pity con Garate”, aclaró.

“Con 400 pesos no podemos hacer mucho pero por ese importe le damos a los viejos la posibilidad de distraerse, y quiero asimismo que los concejales tengan consenso, que no discutan tanto, ya que es la única manera de llegar a un consenso general, no discutan las cosas del pueblo, estamos viendo que la gente va a buscar a la Biblioteca Meister que funciona en mi local; ropa, colchones, buscan silobolsas para estar más abrigados; hay que salir a recorrer los barrios y también ver las cosas que se hacen en el Centro, con mucha vocación de servicio que es lo que nos mantiene en marcha, he venido a hablar con ustedes para que intercedan en este problema, que no dejen librado al azar que el intendente lo atienda o no, creo que los problemas personales debemos tratarlos en otro lado, yo siento al Centro y no quiero que se vea perjudicado porque no le gusta al intendente mi manera de ser, siempre con humildad que me caracterizo, creo que aquellos que son funcionarios y todos quienes son nuestros empleados deben dejar de lado la soberbia y tratar a la gente como se merece, y dejar los problemas personales de lado. Creo que lo van a entender, por lo que pido dejar la política de lado un poco y pensemos en el bienestar de la gente, hay mucha gente sola, que quiere ir al centro a jugar a las bochas, a Yoga, a gimnasia, yo no quiero arriesgar a la institución, nosotros vamos a seguir adelante, tenemos elementos para esterilizar, también de dejar la gente al abrigo, y creo que los caprichos son para los chicos, un intendente no puede tener caprichos, piénsenlo, ustedes los mismos concejales de su grupo, aconséjenlo”, describió.

“Perdonen si mis palabras han ofendido a alguien o dicho algo que no corresponde, yo lo digo de frente y me hago responsable de lo que diga, y reitero que a partir de mañana dejaré de ser el presidente del Centro”.

