Banca Ciudadana: Guardavidas piden que el municipio materialice las normativas vigentes

6 agosto, 2020 Leido: 163

David Mariucci, en representación de la Asociación de Guardavidas de Tres Arroyos hizo uso de la Banca Ciudadana, en la que reclamó el tratamiento para que el estado municipal se adecue a las leyes vigentes que regulan la profesión a nivel provincial y nacional y a los acuerdos y convenios colectivos de los trabajadores municipales.

Citó, entre otros términos, que “aquellos ingresos que gozan de toda legitimidad a veces se ven teñidos de cierta desconfianza, al no contar con un marco legal previsible que garantice su legalidad; por más esfuerzos que se realicen, en tanto no se materialice toda normativa que brinde las garantías necesarias en el proceso de selección, seguiremos sufriendo estas situaciones y estaremos expuestos a todo tipo de opiniones”.

“La profesionalidad de los guardavidas influye directamente en la calidad del servicio brindado a nuestra ciudadanía reforzando y poniendo en igualdad a todos los postulantes brindando un marco de seguridad a los concursantes, que asegura la legitimidad en la designación”, expresó y dijo que “en definitiva lo que aquí se busca es establecer un proceso que dé Justicia”.

Proponemos el Proyecto de Ordenanza para solucionar la problemática de cada año, ya que existen leyes que obligan a los municipios desde 2015 a ponerse a derecho con esa cuestión, la ley 14.656 de la Provincia, la Ley nacional 27155 nacional, la Ley de Guaradavidas 14.798 y el convenio colectivo del trabajador municipal”.

“Sras. y Sres. Concejales: no se trata ni más ni menos que de poner en marcha algo que está escrito, ya existe en otros municipios y es gratis; insistimos y seguiremos insistiendo en el proceso justo y equitativo, conociendo con antelación las normas que brindan la competencia sana entre trabajadores calificados que esperan acceder al empleo municipal. El proyecto está en sus manos”, concluyó.

