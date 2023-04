Banca ciudadana: Juan Ignacio Luna y la importancia de corredores cardioprotegidos

El vecino Juan Ignacio Luna usó la Banca Ciudadana respecto sobre la posibilidad de integrar en tres arroyos corredores cardioprotegidos en circuitos habitualmente usados por deportistas o ciudadanos que usan sectores para realizar actividades físicas o de caminata.

Basó su ponencia “en dos aristas” según él mismo explicó: una legal y otra exponiendo el proyecto de circuitos deportivos cardioprotegidos.

“Tenemos un respaldo legal para trabajar sobre algunos artículos porque cada provincia regula pero lo que podemos hacer es adherir a algunos artículos. Creo que el proyecto es viable en Tres Arroyos, realizando una capacitación y no sólo aplicarlos al deporte, sino a todos, teniendo en cuenta que las situaciones se producen fuera del entorno hospitalario”, sostuvo, haciendo referencia a los episodios que pudieran afectar a quienes realizan esas prácticas.

“Hay empresas y comercios grandes que no tienen desfibriladores, por lo que habría que hacer un registro y controlarlos además, porque se vencen las baterías, tener un mapeo, y hacer un corredor cardioprotegido. Otra situación son los accidentes cardiovasculares que suceden en vía pública”, agregó.

“Si tenemos ciudadanos preparados y desfibriladores, tendremos mayor posibilidad de salvar una vida en la calle”, dijo.

“El segundo proyecto es realizar el circuito protegido, en el predio de Avenida Ituzaingó y la zona de Parque Cabañas donde hay una masividad de vecinos que hacen sus actividades deportivas o caminatas. Como el deporte puede ser detonante para un paro cardiaco de este tipo hay que ayudar a que eso no suceda. Por la post pandemia salió más gente a hacer deporte y también hay mayor cantidad de accidentes. Hay viabilidad de hacer corredores cardioseguros, en el caso de Avenida Ituzaingó podría ser instalado en un lugar donde no lo vandalicen, como la Secretaria de Seguridad”, indicó Luna.

“El traslado de un desfibrilador de un lugar a otro genera 10 minutos menos de vida”–mencionó- y dijo que “éstas son ideas y proyectos y tenemos el poder de ponerlo en práctica para todos los vecinos no solo para los deportistas.

“Sería una contribución importante para que estén más seguros en este aspecto. La cardioprotección es importante, se está desarrollando en muchos lugares del mundo y en Argentina también” concluyó.

