Banca Ciudadana: Piden autorizar Ivermectina y el Dióxido de Cloro como tratamiento alternativo del COVID

El vecino Tomás Palladino hizo uso de la Banca Ciudadana, de manera previa a la sesión del Concejo Deliberante, momento en que expuso a los ediles sus consideraciones respecto a la solicitud para que el cuerpo se expida autorizando el uso de medicinas alternativas para el tratamiento del COVID 19.

“Hubo cosas que me llamaron la atención cuando se inició la pandemia, por lo que me empecé a interiorizar un poco y armamos un grupo con amigos de Tres Arroyos, para buscar información respecto a los tratamientos y los protocolos que no estaban siendo lo eficientes que deben ser por lo que llegamos al Concejo para proponer una alternativa”, manifestó inicialmente.

“El informe y la solicitud cuentan con respaldo bibliográfico” dijo Palladino quien luego dio a conocer aspectos del proyecto, mencionando el uso de la Ivermectina en Corrientes como método preventivo del Covid, y otras que han autorizado el Ibuprofeno inhalado, y el uso del cloro.

“Creemos que en medio de estas nuevas patologías sería bueno intentar con ellos, acelerando todos los procesos necesarios para ubicarlos en el protocolo necesario para los enfermos con COVID” sostuvo.

“Fuera del hospital hay médicos que brindan esa posibilidad y la gente que va al hospital no puede acceder a ella, porque se encuentra en el lugar con la vigencia de los protocolos de Provincia o Nación”, y sostuvo que “resulta importante que el Concejo se expida el respecto”, para solicitar que se pueda utilizar la Ivermectina dentro de los protocolos de salud correspondientes a través del Hospital Pirovano, considerando como válidos los estudios empíricos del dióxido de cloro, e incluso se podría pedir un ensayo químico”, concluyó.

