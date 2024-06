Banca Ciudadana: Piden cambiar filtros de agua de la planta potabilizadora en Orense

6 junio, 2024

Daiana Ivon Doufourcq usó la Banca Ciudadana este jueves y solicitó el recambio de los filtros de agua de Orense, de agua corriente por los de agua potable.

Citó que los actuales “fueron puestos hace diez años y no se renovaron, la función es de retener el flúor y los niveles aumentaron y están tocando ya un margen riesgoso para la salud”.

“Propongo cambiar esos filtros de agua corriente por filtros de agua potable lo que lograremos es reducir los niveles de flúor que son cancerígenos, los de arsénico y cumplir con la ley 14.482 que es agua para consumo humano que nosotros no estemos teniendo”, dijo.

“La Cooperativa Eléctrica de Orense tiene un proyecto de osmosis inversa lo que no ha sido aceptado todavía, y no todos los vecinos tienen el bolsillo para poder pagar el agua mineral y se ven obligados a consumir el agua corriente”, concluyó.

Volver