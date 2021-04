Banca Ciudadana: piden por un abordaje integral de la discapacidad en el distrito

En el uso de la Banca Ciudadana en representación de padres, familiares y personas con discapacidad, Andrea Elgart pidió hoy en el ámbito del Concejo Deliberante el tratamiento de la ordenanza de abordaje integral de la temática que elaboró el abogado Diego Pavón, integrante del Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad.

“Este proyecto tiene un aspecto que es fundamental a la hora de concebir políticas públicas para las personas con discapacidad: las tiene como protagonistas desde su elaboración, hasta la revisión, búsqueda de consensos, sugerencias, etc., pasos de los que hemos formado parte padres, familiares, grupos de trabajo y organizaciones ya constituidas. Como dice la Convención, nada sobre nosotros sin nosotros”, sostuvo.

“A ustedes les da la oportunidad de contar con un sustrato inigualable para el diseño, brindando las herramientas normativas necesarias al Ejecutivo, de políticas para el abordaje integral de la diversidad en Tres Arroyos. Algo que también sería interesante como distrito, como lo son nuestro Parque Industrial, nuestros exitosos trigos, nuestras playas interminables.

Queremos esta ordenanza para Tres Arroyos porque es inquietud de los propios protagonistas; y atiende a un sector de la sociedad históricamente discriminado. Es fundamental que de las propias autoridades políticas del distrito surjan directivas claras, campañas, propuestas, adhesiones a programas nacionales y provinciales que propendan a la eliminación de las barreras físicas y actitudinales que a diario sortean las personas con discapacidad”, consideró. “Es crucial que los municipios adhieran a la Convención mediante ordenanza, en razón de su autonomía. Y en consecuencia, ninguna autoridad podrá imponer a las comunas gastos que ellas mismas no hayan autorizado, ni privarlas del derecho de invertir sus recursos en la forma que dispongan sus poderes legalmente constituidos”, abundó Elgart.

Entre otras consideraciones, postuló el crecimiento de la población con discapacidad, por el envejecimiento, patologías como el deterioro cognitivo y Alzheimer, incremento del consumo de alcohol y drogas y su impacto en la siniestralidad vial, accidentes cerebrovasculares, laborales, problemas genéticos, problemas ambientales y las consecuencias aun difíciles de mensurar de la pandemia de coronavirus.

También estimó que se debe actualizar la ordenanza vigente, la 6328/2012, “porque incluso los cambios de paradigma que generó la Convención van desde el uso del lenguaje (no más discapacitados, capacidades diferentes, que usamos quizá por una mezcla de corrección política y desconocimiento pero que no reflejan ese cambio sustancial) hasta el protagonismo de las PCD como sujetos de la política pública abordadas de manera integral, con una mirada social”.

“Este nuevo paradigma también exige de los municipios un rol más activo, que supere las vagas instancias de informar, asesorar, sugerir, colaborar o promover convenios. Las personas con discapacidad que han trabajado en la elaboración de este proyecto que hoy pretendemos apoyar, sus familiares, parejas, hijos, terapeutas, apoyos, SOMOS VECINOS DE TRES ARROYOS. Y somos muchos, además, que emitimos nuestro voto, pagamos las tasas municipales y participamos del debate público de estas temáticas no desde la mera crítica sino con aportes fundamentados a la discusión. Se requieren cambios urgentes. Hay que adecuar nuestro distrito a las necesidades de toda su población, no solo de algunos sectores. Y ya arrancamos con dificultades si ni siquiera podemos contar con que aspectos fundamentales que norma la ordenanza aún vigente se cumplan, como el censo de PCD cada 4 años; los incentivos para que empleadores privados contraten PCD, el control de la accesibilidad en el espacio público, en los espectáculos, el uso de cartelería braille, lengua de señas. La concepción de los espacios de recreación con una mirada inclusiva –parques, plazas- y la promoción del deporte adaptado, entre muchas otras cuestiones”, apuntó.

“Está en manos de ustedes y del Ejecutivo impulsar el cambio de paradigma con respecto a la discapacidad con el cual fuimos criados y educados. Presentamos un documento, un borrador de ordenanza que obliga a modificar nuestras prácticas rutinarias desde todo punto de vista. En ustedes confiamos, los votamos y ahora esperamos que se generen ordenanzas que faciliten ese cambio de paradigma dentro del marco de la Convención Internacional del 2006; de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que rige desde hace 73 años, la Constitución Nacional y Ley de Salud Mental, entre otras normativas”, finalizó.

