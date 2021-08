Banca Ciudadana: Reclamaron plan integral de atención de salud para Claromecó

19 agosto, 2021 Leido: 11

María de los Ángeles Fitzsimons, vecina de Claromecó, usó la Banca Ciudadana para exponer sobre la problemática de la salud pública en esa localidad, a causa de la pandemia y pidió que puedan instrumentarse los medios para hacer un diagnóstico real y concreto sobre el tema, para resolverlo.



En su discurso, Fitzsimons reclamó a los concejales trabajar sobre el tema, dar “un empujón energético” para poder hacerlo y dijo que “con la vida no se juega, no se manipula y no se ahorra, la salud no es un gasto, es una inversión”, e instó a “garantizar el cumplimiento de estos principios para todos los habitantes de Claromecó que debemos movilizarnos a la ciudad cabecera con costos que no podemos afrontar en tiempos de pandemia y receso económico, a la vez que pidió “guardias médicas de 24 horas, médicos pediatras para la atención de los niños ” y que se trabaje en un plan integral de salud.

