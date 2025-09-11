Banco Credicoop: Charla sobre “Organización cooperativa en mercados capitalistas”

11 septiembre, 2025 0

El martes 16, a las 19:30, en la filial del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Chacabuco 99, se brindará una charla abierta a todo público, denominada “Organización Cooperativa en mercados capitalistas”.

El expositor será Marcelo Perilli, Contador Público, y Vicepresidente de la Comisión de Asociados de la filial Tres Arroyos del Banco Credicoop, con amplia trayectoria en la gestión de empresas cooperativas.

Desde la Comisión de Asociados se invita a participar de la actividad, promoviendo el debate e intercambio de ideas con el objetivo de seguir construyendo lazos entre los distintos actores de la comunidad.

