Banco Credicoop trabaja en garantizar la optimización tecnológica para operar sin problemas

27 marzo, 2020



El Gerente del Banco Credicoop sucursal Tres Arroyos, Alejandro Cosentino, aseguró esta mañana a nuestra emisora que se trabaja desde la entidad bancaria en garantizar todos los medios tecnológicos, para que la gente pueda operar sin inconvenientes. Consideró que la puesta en marcha del clearing bancario “puede generar complicaciones”.



“Estamos resguardando al personal y aseguramos que estén todos los elementos tecnológicos a disposición de la gente. No solo los cajeros, que hoy es un elemento sensible, sino además la banca electrónica y el Credicoop Móvil que hoy cumple un rol fundamental”, dijo.

Agregó que hay gente que por seguridad no quiere tener un límite grande, pero que “hoy son extracciones de 30 mil pesos por día que la gente puede hacer sin problemas. El banco trabaja además para que el cajero no se quede sin abastecimiento”.

En cuanto al “clearing bancario”, explicó que ayer se habilitó “con lo cual se empiezan a cursar todos los cheques. Vos podes depositar y los cheques que habías entregado se empiezan a cursar, lo que genera complicaciones. Era necesario y por otro lado, es inevitable hablar de una crisis económica y hay rubros sensibles que este tipo de cuestiones las complica. Puede haber rechazos y demás”, sostuvo.

Agregó Cosentino, que “todo aquel que se quedó por distintos motivos sin su tarjeta de débito, aclaramos que se están estableciendo circuitos de urgencia, para que puedan hacerse rápidamente de los plásticos en su domicilio. Se están generando sistemas para que lleguen. Pedimos un poco de paciencia”, indicó.

