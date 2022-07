Banco de Tierras: Sánchez comprometió la entrega de un listado de terrenos para la próxima reunión

Ediles que integran la comisión del Banco de Tierras se reunieron hoy con el intendente Carlos Sánchez; la secretaria de Desarrollo Social, Claudia Cittadino y el director de Políticas Tributarias, Ariel Sánchez, y allí el jefe comunal pidió al Legislativo acompañamiento para buscar soluciones a la problemática habitacional local.

“Sánchez se comprometió a participar de la próxima reunión de la Comisión, el miércoles que viene, en el Palacio Municipal, y a que ese encuentro comience con un informe fehaciente del inventario de tierras que realmente están en posesión del Municipio. Y nosotros le explicamos claramente las desprolijidades y algunas irregularidades respecto del inventario del Banco de Tierras, la procedencia de las tierras, las contradicciones en la información que disponemos y lo que pasó con la última licitación, cuestiones que están jugando con la gente por un lado y poniendo en tela de juicio la capacidad del Municipio de cuidar su patrimonio en tierras”, indicó Graciela Callegari.

“El intendente preguntó cómo se habían resuelto las situaciones de los terrenos usurpados, los funcionarios explicaron y coincidimos con él en que no se puede avanzar de esta manera en darle respuesta a la gente. Además se mencionó que hoy se está notificando a los adjudicatarios y el expediente ingresará a Letrada para la confección de los convenios, para que no se demore el acceso de la gente a los lotes que licitó”, completó la concejala de Todos.

Marcelo León (MV), por su parte, aseguró que “no se vendieron terrenos tomados o usurpados: hay un terreno usurpado, que se hace la denuncia como corresponde, y otro con una intrusión de chatarra del vecino de al lado, con el que ya se acordó que lo retire y quedará otro terreno para la próxima licitación. Y con respecto a la información que el Banco de Tierras necesita respecto de la disponibilidad de terrenos, es importante señalar que la comisión no es la que decide qué hacer con la tierra, pero es importante tener conocimiento para que eso permita pensar en proyectos de ordenanza, cómo orientar la política pública y a qué gente destinarla. Asimismo hay distintos tipos de trámite que llevan su recorrido en Provincia, y es importante saber cómo avanzan”.

Finalmente, el edil Cristian Ruiz (Juntos) aseguró que “hasta que no termine este período licitatorio -por el que se vendieron dos terrenos y hay otros 9 que se volverán a licitar- no se iniciará otro. Por eso en lo que coincidimos hoy es en que hace tiempo que no hay políticas de vivienda en Tres Arroyos, por eso es necesario empezar a trabajar en eso, cuidar el recurso tierra, acompañar desde el Concejo y sentarnos todos para buscar la forma de revertir estas problemáticas. De lo contrario caemos en el círculo vicioso de reunirnos para hablar de irregularidades sin proponer soluciones”.

“Entendemos que hay que partir de la base de datos para decir qué podremos aportar desde el Banco de Tierras, y articular con el Ejecutivo que es el que decide. Y por supuesto apuntar al cumplimiento de la plusvalía y los procesos que cada loteo tiene que cumplir con respecto a los terrenos que corresponden al Municipio, porque es lo que nos permite avanzar en planes de viviendas y acceso a la tierra para los vecinos”, concluyó Ruiz.

