Banco Nación: El gobierno de Javier Milei “regala” un bono de cumpleaños de $1.230.000

19 septiembre, 2025 0

Los empleados del Banco Nación cobrarán un bono extraordinario de $1.230.000 el 3 de octubre, con motivo del 134° aniversario de la entidad.

En medio de la política de ajuste del gobierno de Javier Milei, los trabajadores del Banco Nación Argentina (BNA) recibirán una gratificación extraordinaria de $1.230.000 en concepto de bono por el 134° aniversario de la entidad. El pago, que fue confirmado por la Comisión Gremial Interna, se realizará el próximo 3 de octubre.

La noticia, que se viralizó rápidamente, generó sorpresa y comentarios diversos en las redes sociales, dado el contexto económico actual y las medidas de austeridad que se impulsan desde el Ejecutivo. Según supo Noticias Argentinas, el bono es una “conquista histórica” para los empleados, que lo consideran un reconocimiento a su “destacado compromiso y vocación de servicio”.

Detalles del bono y la confirmación gremial

La Comisión Gremial Interna “Construir Unidad” del Banco Nación, seccional Buenos Aires, fue la encargada de informar la noticia a través de un comunicado.

Monto: $1.230.000.

Concepto: Gratificación por el 134° Aniversario del Banco Nación.

Fecha de pago: 3 de octubre.

Beneficiarios: Todos los trabajadores del Banco Nación.

El gremio destacó que el Directorio de la institución respondió “favorablemente” al pedido de actualizar el importe de la gratificación, lo que permitirá a los empleados percibir esta importante suma.

El Banco Nación, al ser la entidad financiera líder del sistema y la principal herramienta financiera de los argentinos, ha sido históricamente objeto de atención, y este tipo de decisiones sobre sus trabajadores no pasan desapercibidas en el debate público. (Noticias Argentinas)

