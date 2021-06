Banco Nación: notable aumento de estafas telefónicas y recomiendan no brindar datos personales

En las últimas semanas, se han denunciado diversas estafas bancarias, en la que se han visto afectados vecinos tresarroyenses, sobretodo personas de la tercera edad. Para prevenir este tipo de estafas que son telefónicas o virtuales, dialogó con LU24 el Gerente a cargo del Banco de la Nación Argentina sucursal Tres Arroyos, Ernesto Barragán, y detalló sobre las modalidades que están implementando los delincuentes.

“En estos días hemos detectado gran cantidad de hechos, y nos están llegando los reclamos a la sucursal, queremos dar a conocer la situación para que la gente trate de prevenir” sostuvo en primer lugar el Gerente de la Institución Bancaria local. “Lamentablemente hay una viveza increíble que de una u otra forma le sacan la información, generalmente a gente mayor” indicó, y en ese sentido explicó que “queremos detallar el procedimiento que estamos viendo para que se puedan evitar y que le puedan avisar a sus familiares que evite caer en este tipo de estafas”.

Ernesto Barragán, detalló entonces, el mecanismo que se está observando en las últimas semanas de estafa: “se observa que a través de un llamado telefónico ya sea por alguna oferta de algún producto, o por si la persona vende por MarketPlace o algún sitio similar, lo contactan, le piden información de la cuenta, donde le dicen que le van a hacer una transferencia, le dicen que no pueden hacer la transferencia sin determinada información por lo que deberán acudir a un cajero automático, ya ahí es donde empieza el problema”. Es por ello, que el gerente explicó que “no hay que brindar los datos personales de la tarjeta de débito, ni la clave del cajero, porque les hacen generar un Homebanking, les piden el Token, les mandan fotos y ya con estos datos personales, acceden en las cuentas, ya sea para retirar los fondos o si hay algún crédito pre acordado, esta gente los saca y les retira los fondos”.

Las modalidades de estafa en principio son dos, una vez que los delincuentes logran ingresar a las cuentas de las víctimas, retiran el dinero que hay disponible, o se genera un crédito, por lo que una vez asignado retiran los fondos del mismo. Asimismo, Barragán advirtió que “si no tienen plata, o no hay créditos pre acordados, están utilizando esas cuentas para hacer de puente para otras estafas de las mismas características, para perder el hilo del dinero y así poder seguir estafando”.

Aunque éste tipo de estafas se están llevando a cabo hace varios años, el Gerente de la Sucursal local del Banco Nación, sostuvo que “estan aprovechando el momento, porque hoy el banco la única forma que tienen de acceder al cliente es por mail o por teléfono”.

Por otra parte, las estafas las realizan por medio de ventas online, con la posibilidad de la utilización de MercadoPago: “tambien estamos viendo que en vez de enviar un pago, mandan un cobro, entonces ese es el gancho, porque la gente valida y en vez de cobrar la plata por la venta, les hacen un débito, y ahí es donde les dicen que fue un error hasta que les roban los datos personales” indicó Barragán.

Esta modalidad delictiva, como se mencionó sucede hace ya un tiempo, pero “no la magnitud que han sido estas dos semanas, he recibido llamados de sucursales donde se ve que el gancho es la venta por internet y ahí es donde empieza el vínculo y a pedir los datos, el CBU y demás”.

Con respecto a las personas que resultan ser víctimas de éstos estafadores virtuales, Barragán aseguró que “lamentablemente los más damnificados están siendo los jubilados y pensionados, seguramente porque se aprovechan de la situación de la falta de manejo de la banca electrónica, los hacen ir al cajero a generar el homebanking, y estamos viendo que es muy grande la estafa que están haciendo acá en Tres Arroyos y en otras sucursales”.

Para finalizar, advirtió que “el sistema es muy seguro, hay un montón de validaciones, pero si nosotros no les damos la clave de acceso y el factor de autenticación a un tercero, no hay que brindar esa información que es personal, no se debe dar ningún dato de claves y usuarios de la banca electrónica”.

