Banco Nación otorga asistencia para afectados por el temporal en la Costa Atlántica

11 mayo, 2026 0

El Banco Nación ofrece asistencia a personas y pymes afectadas por la ciclogénesis que afectó a la costa atlántica durante la primera semana de mayo y que derivaron en pérdidas millonarias.

Las medidas comprenden asistencia financiera y prórrogas de vencimientos para operaciones comerciales y personales vigentes.

Financiamiento para MiPyMEs (bajo cualquier forma societaria o unipersonal).

Las medidas incluyen renovaciones y prórrogas de operaciones vigentes, así como el otorgamiento de nuevas financiaciones para inversiones y/o capital de trabajo, con las siguientes características:

Monto máximo

Prórrogas o renovaciones: según las obligaciones contraídas.

Capital de trabajo o inversión: hasta $100.000.000 por usuario, con un tope de $50.000.000 para capital de trabajo.

Tasa de interés

Prórrogas o esperas: se mantiene la tasa pactada originalmente.

Inversiones y capital de trabajo: bonificación de 2 puntos porcentuales anuales durante los primeros 24 meses.

Plazos

Renovaciones y prórrogas: hasta 360 días desde el primer vencimiento impago.

Inversiones: hasta 60 meses.

Capital de trabajo: hasta 36 meses.

Período de gracia

Exclusivamente para capital: hasta 12 meses.

En operaciones con plazo menor a 36 meses, el período de gracia será de hasta 6 meses.

La cancelación podrá ser mensual, trimestral o semestral, de acuerdo con el flujo de fondos del solicitante.

Financiamiento para personas humanas

Para las personas afectadas se habilita:

Una prórroga extraordinaria de 90 días para el pago de compromisos ya contraídos con el Banco.

Un período de gracia de 90 días para el pago de la primera cuota en nuevos créditos personales.

Adicionalmente, se incorpora una bonificación de 6 puntos porcentuales anuales para nuevas operaciones en las líneas de crédito de cartera haberes, previsional y abierta.

Requisito obligatorio

En todos los casos será obligatoria la presentación de una declaración jurada firmada por el cliente, en la que acredite encontrarse afectado de manera directa por la adversidad mencionada.

Con este esquema integral de apoyo, el Banco Nación respalda la recuperación y la continuidad de las actividades productivas y el desarrollo de las personas en las zonas afectadas.

Con información de labrujula24.com

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