Banco Provincia brinda descuentos de hasta 30% y 24 cuotas sin interés

17 febrero, 2022 Leido: 309

Banco Provincia puso en marcha ahorros de hasta el 30% para compras en librerías, jugueterías, casas de deportes, zapaterías y uniformes. También hay descuentos y hasta 24 cuotas sin interés en productos de informática, celulares y muebles de escritorio.



Los beneficios comienzan hoy, 17 de febrero y se extienden hasta el 11 de marzo. Ya están publicados en la web los comercios adheridos en CABA y toda la provincia de Buenos Aires.

El inicio del ciclo lectivo 2022 viene acompañado con nuevas promociones para las personas usuarias de tarjetas de crédito y débito emitidas por la banca pública bonaerense. Desde el 17 de febrero hasta el 11 de marzo se podrán comprar productos relacionados con la vuelta a clases con descuentos e incluso en cuotas sin interés.

“Como todos los años, desde Banco Provincia buscamos que las familias puedan mejorar su capacidad de compra en un momento clave para la economía doméstica como es el comienzo de las clases”, indicó Juan Cuattromo, presidente de la entidad financiera. Y añadió: “Así cumplimos con la misión que nos encomendó el gobernador Kicillof: estar cerca de las y los bonaerenses con soluciones concretas a sus diferentes necesidades”.

Los comercios adheridos a cada una de las promociones ya están publicados en: www.bancoprovincia.com.ar/web/vuelta_a_clases

Todos los beneficios

* Deportes, uniformes y calzados: los jueves y viernes, del 17 de febrero al 11 de marzo hay 25% de ahorro y 6 cuotas sin interés en casas de deportes, uniformes escolares y zapaterías. Se trata de un beneficio con tarjetas de débito y crédito en comercios adheridos. El descuento tiene un tope de reintegro de 4 mil pesos por transacción y está habilitado para las modalidades de compra presencial, online y telefónica.

* Librerías de texto, comerciales y jugueterías: esos mismos días (jueves y viernes del 17 de febrero al 11 de marzo) también habrá un ahorro especial del 30% y 6 cuotas sin interés con tarjetas de débito y crédito en librerías comerciales, de texto y jugueterías. La promoción será en comercios adheridos y tienen un tope de reintegro de 4 mil pesos por transacción. También aplica para compras presenciales, on line y telefónicas.

* Informática, celulares y muebles de escritorio: todos los días, del 17 de febrero al 11 de marzo, también habrá un descuento del 20% y hasta 24 cuotas sin interés, solo con tarjetas de crédito para la compra de informática, celulares y mobiliarios de escritorio por catálogo, para compras on line y telefónicas. Esta promo no tiene tope de reintegro.

