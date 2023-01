Banco Provincia informa cómo hacer para evitar estafas al pagar con tarjetas

27 enero, 2023

Con el avance de la bancarización y la digitalización del dinero también creció el robo de datos y las estafas virtuales. En esta nota te contamos cómo prevenirte y que medidas de seguridad tenés que tomar a la hora de pagar con una tarjeta de débito o de crédito. Además, todos los números para llamar en caso de robo o extravío.

Tras la irrupción de la pandemia, el crecimiento del dinero digital y la bancarización fue exponencial. Pero al mismo tiempo se desarrollaron nuevas formas de fraudes y estafas. Una de las más importantes es el robo de datos de tarjetas de crédito y débito.

En ese contexto, Banco Provincia elaboró una serie de consejos para que sus clientes y clientas puedan prevenirse.

Robo de datos tomando una foto de la tarjeta

Una de las formas más simples de fraude es capturar una imagen del frente y dorso del plástico, algo que resulta muy simple de llevar a cabo con un celular. Con una foto de la tarjeta, cualquier persona puede realizar consumos fraudulentos.

Es muy común que a la hora de pagar un consumo con tarjeta débito y/o crédito en un bar o restaurante se lleven el plástico a la caja para realizar el cobro. En estos casos, se recomienda acercarse personalmente a la caja con la tarjeta, efectuar el pago en la mesa o bien realizar el pago con código QR a través de Cuenta DNI o desde otra billetera digital.

Clonación de tarjetas

Otra forma de robar los datos es pasando la tarjeta por una terminal que copia su información para clonarla y utilizarla con otro plástico. Por eso siempre es fundamental no perder nunca de vista la tarjeta y controlar que el comercio la pase por un solo dispositivo.

Desde ya, nunca se deben compartir fotos de las tarjetas o datos del plástico ni del código de seguridad. Siempre que se realicen compras de forma no presencial se debe pedir un link de pago o realizar la operación a través de una web que cuente con las medidas seguridad necesaria.

Asimismo, es importante cotejar la veracidad de las páginas web y que en la barra de direcciones aparezca el ícono del candado que indica que la misma tiene protecciones de seguridad para los datos de pago a ingresarse.

Siempre que estas transacciones sean realizadas desde computadoras es importante tener el antivirus activado.

Alerta de Compras de VISA y Mastercard: un servicio para las tarjetas de crédito

Tanto con la Alerta de Compras de VISA o de Mastercard la persona recibe una notificación por mail cada vez que utiliza su tarjeta de crédito. Este servicio es una herramienta muy útil para detectar de manera temprana cualquier consumo irregular.

Se habilita desde las páginas de cada empresa. Es decir desde Visa Home o desde Master Consultas. Una vez que la persona se registra en la web puede gestionar diversas opciones de su tarjeta de crédito. Una de ellas es recibir en el correo un aviso cada vez que se realiza un nuevo consumo o se ejecuta un nuevo débito automático.

Detecté consumos fraudulentos con mi tarjeta. ¿Y ahora qué hago?

En el caso de la tarjeta de crédito, la operatoria habitual es contactarse con la empresa emisora de la tarjeta (VISA, Mastercard), quien puede ayudar a resolver cualquier situación relacionada con transacciones no autorizadas. Se puede encontrar la dirección y/o teléfono de la institución en el resumen de cuenta de la tarjeta de crédito o incluso podría aparecer en el reverso de la misma.

Si los consumos fueron con la tarjeta de débito es necesario realizar el desconocimiento de la compra ante el Banco para gestionar la devolución del dinero debitado de la cuenta. En ese caso, el reclamo se realiza en la sucursal dónde la persona tiene radicada la cuenta.

Perdí la tarjeta. ¿Cómo me prevengo de que nadie la utilice?

Ante estas eventualidades, los clientes y clientas de Banco Provincia se pueden contactar con el Centro de Atención y Servicios (CAS) al 0810-22-BAPRO (22776). Las consultas se pueden realizar de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas.

En caso de encontrarse en el exterior, se pueden contactar al (54-11) 4109-7501 o 2821-6201 de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

También podés comunicarte con el centro de asistencia de la empresa emisora, cuyo teléfono se puede encontrar en el resumen de la misma o en su reverso. De esta manera, se podrá solicitar el bloqueo de la tarjeta y la emisión de un nuevo plástico para poder seguir operando en comercios o extraer dinero en cajeros automáticos.

Teléfonos de las principales emisoras de tarjetas de crédito y débito

Visa: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires: (011) 4379-3400. Interior del país: 0810-666-3400. Denuncias: (011) 4379-3333

Mastercard: Centro de Atención Telefónica 0800-333-4443 de 8 a 20 horas.

