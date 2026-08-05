Banco Provincia lanzó un Seguro para mascotas

5 agosto, 2026 20

Banco Provincia lanzó un seguro para mascotas que combina coberturas patrimoniales, asistencia veterinaria y servicios complementarios para el cuidado de perros y gatos.

El seguro contempla cobertura ante daños que la mascota pueda ocasionar a terceros, asistencia veterinaria por accidente o enfermedad, gastos por extravío y reintegros por fallecimiento, sacrificio o cremación. Además, incorpora programas de asistencia orientados al bienestar integral de los animales de compañía.

El producto es provisto por Provincia Seguros, la compañía aseguradora del Grupo Provincia, y ofrece tres alternativas de contratación con distintos niveles de protección y beneficios, adaptadas a las necesidades de cada familia.



Las tres alternativas de cobertura

El seguro se comercializa en las modalidades Esencial, Plus y Premium, con sumas aseguradas totales de hasta $1.710.000, $2.910.000 y $4.110.000, respectivamente. En el caso de la cobertura por responsabilidad civil, el plan de mayor alcance brinda protección de hasta $3.000.000.

En todos los casos, las coberturas incluyen: Responsabilidad civil por daños causados a terceros; Asistencia veterinaria por accidente; Asistencia veterinaria por enfermedad; Gastos por extravío; Cobertura por fallecimiento.

Los tres planes incorporan un programa de servicios destinado a acompañar el cuidado cotidiano de las mascotas; Orientación veterinaria telefónica ilimitada; Vacunación con cobertura de hasta $30.000 por año; Castración con cobertura de hasta $125.000 por año; Orientación legal telefónica ilimitada; Veterinario online con hasta seis eventos anuales.

La cobertura abarca los 365 días del año

Cómo contratar el seguro

La contratación del seguro para mascotas puede realizarse de manera online a través del sitio web de Banco Provincia, donde es posible conocer las alternativas de cobertura y gestionar la emisión de la póliza. También puede contratarse de forma presencial en cualquiera de las sucursales.

¿Qué hacer en caso de siniestro?

Ante la necesidad de efectuar una denuncia vinculada a una cobertura, las personas aseguradas pueden hacerlo por teléfono llamando al 0810-222-2444 o en la sucursal de Banco Provincia más cercana.

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